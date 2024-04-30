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Продюсер Рудченко: финальное выступление Шувалова в шоу «Голос» было небрежным

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Продюсер Рудченко: финальное выступление Шувалова в шоу «Голос» было небрежным
Знаменитости
Источник фото: @shuvalov_music

Павел Рудченко выразил свое недовольство небрежным выступлением победителя «Голоса» Богдана Шувалова, утверждая, что такой подход не соответствует стандартам артистического исполнения. 

Несмотря на это, продюсер признал, что в рамках телевизионного проекта важно не только вокальное мастерство, но и обаяние, харизма и яркость участника. Рудченко не исключил, что выиграш Шувалова мог быть результатом влияния внешних факторов. В финале вокалист исполнил композицию «Единственная» Олега Газманова и победил, получив 35,4% голосов. 

Выразил Примадонне благодарность

На втором месте оказался Георгий Русских, которого Алла Пугачева поддержала, опубликовав скриншот его выступления с комментарием «Браво!». Молодой певец выразил Примадонне благодарность в ответ.

Информационное агентство «Informing»

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