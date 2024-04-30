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Яна Добровольская раскрыла тайны своего успеха на конкурсе «Мисс Россия»

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Яна Добровольская раскрыла тайны своего успеха на конкурсе «Мисс Россия»
Знаменитости
Источник фото: @dobrovolskaya.y.d

Яна Добровольская, обладательница титула «Мисс Россия» 2016 года, поделилась своим опытом в интервью 72.ru. Она отметила, что победа в этом конкурсе стала значимым событием для нее, отражающим ее характер и цели.

Яна придерживалась своего мнения

Перед участием в конкурсе девушка серьезно готовилась, уделяя много внимания развитию ораторских навыков. Ее решение использовать автозагар вызвало недовольство у организаторов, которые предложили смыть его, чтобы не выделяться среди других участниц. Однако Яна придерживалась своего мнения. 

Она считает, что важна не только внешняя привлекательность, но и умение выступать. Сегодня Добровольская успешно работает психологом. Она считает, что опыт участия в конкурсе стал для нее важным уроком в жизни.

Информационное агентство «Informing»

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