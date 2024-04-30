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Беременная Арзамасова снялась в милом видео с сыном

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Беременная Арзамасова снялась в милом видео с сыном
Знаменитости
Источник фото: @liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», делится радостью беременности своего второго ребенка, но не забрасывает работу в кино. Вместе с мужем, знаменитым российским фигуристом Ильей Авербухом, они ожидают пополнения в семье, сохраняя пол малыша в тайне. 

Окружена теплом и заботой близких

У пары уже есть сын Лев, родившийся в 2021 году. В социальных сетях артистка деликатно раскрывает трогательные моменты семейного счастья, где забота и любовь ее близких занимают особое место. В этом видео счастливая актриса, которая находится в периоде ожидания нового члена семьи, окружена теплом и заботой своих близких.

Информационное агентство «Informing»

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