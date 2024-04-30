Названа зарплата массовки в грядущих съемках нового сериала с известными актерами

Согласно информации от новостного портала KOSTROMA.TODAY, актеры массовых сцен в Костроме будут зарабатывать весьма скромные суммы за грядущие съемки нового сериала с известными артистами. Так, по данным источника, за стандартную 12-часовую смену, включая часовой обед, им предложат всего тысячу рублей. Однако за ночные смены оплата увеличится до 1,5 тысячи рублей.

Главное требование к кандидатам - это естественная внешность, запрет на татуировки, пирсинг, окрашенные волосы, перманентный макияж, контурную пластику.