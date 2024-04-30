Источник поделился новыми подробностями смерти актрисы Зои Зелинской

Зоя Зелинская, работавшая в Театре Сатиры в течение последних 70 лет, недавно появилась в популярной постановке «Где мы?…», где также сыграл покойный Александр Ширвиндт.

Источник, беседуя с МК, поделился, как артистка ожидала Ширвиндта в день его смерти.

«Она 3 апреля 2024 года готовилась к спектаклю, она ждала очень Шуру из больницы. Но он не вышел, Зоя очень тяжело переживала его смерть», — сообщает источник в театре.

Он также отметил, что актриса после этого стала молчаливой, изолированной, она не общалась ни с кем, что могло свидетельствовать о том, что готовилась уже тогда к своему уходу из жизни.