Не сдержался: Сергей Лазарев сказал все, что думает о волгоградцах

Вечером, 29 апреля 2024 года, в выставочном комплексе «Экспоцентр» Волгограда состоялся долгожданный концерт Сергея Лазарева. Это, к слову, его первое выступление в городе с 2020 года. Шоу началось в 19:00, зал наполнился многочисленными жителями, желающими насладиться выступлением любимого певца.

После шоу Лазарев поделился впечатлениями о волгоградцах в своем Телеграм-канале:

«Так случилось, что мое шоу впервые в Волгограде. За 2 года впервые здесь. Сразу видно, что нас ждали. Спасибо большое, вы крутые».

Сергей также выразил надежду на возвращение в этот город в будущем году, опубликовав видео с концерта, на котором видно, что зал был абсолютно заполнен.