Информинг » Знаменитости » Наталья Майданова впервые заговорила о состоянии мужа: с ним все в порядке

Наталья Майданова впервые заговорила о состоянии мужа: с ним все в порядке

Image 16+
Наталья Майданова впервые заговорила о состоянии мужа: с ним все в порядке
Знаменитости
Источник фото: @denismaidanov

Супруга Дениса Майданова заявила порталу РБК, что с ее мужем «все нормально». Об этом она рассказала после сообщений о его госпитализации. 

У Дениса возник отек Квинке после приема некоторых лекарств от пневмонии

Директор артиста Захар Майданов пояснил, что у Дениса возник отек Квинке после приема некоторых лекарств от пневмонии. Хотя была рассмотрена возможность госпитализации, сам пвеец сейчас чувствует себя нормально. Он находится под тщательным наблюдением врачей. 

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о запланированном участии Майданова в программе «Вам слово! С Ириной Волк», которая состоится 30 апреля, не упоминая при этом об отмене передачи из-за его плохого самочувствия.

Информационное агентство «Informing»

Потерявшая заработок в России Вера Брежнева экономит на одежде

Потерявшая заработок в России Вера Брежнева экономит на одежде

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Наталья Майданова впервые заговорила о состоянии мужа: с ним все в порядке

Сегодня, 19:48

Беременная Арзамасова снялась в милом видео с сыном

Сегодня, 18:53

Названа зарплата массовки в грядущих съемках нового сериала с известными актерами

Сегодня, 15:33

Источник поделился новыми подробностями смерти актрисы Зои Зелинской

Сегодня, 15:13

Продюсер Рудченко: финальное выступление Шувалова в шоу «Голос» было небрежным

Сегодня, 14:28

Не сдержался: Сергей Лазарев сказал все, что думает о волгоградцах

Сегодня, 14:23

Жена оскандалившегося Валерия Меладзе провела вечер на концерте Земфиры в Испании

Сегодня, 13:33

Филипп Киркоров на шоу «Маска» злобно пошутил в адрес гостевого участника

Сегодня, 12:58

Яна Добровольская раскрыла тайны своего успеха на конкурсе «Мисс Россия»

Сегодня, 10:13

Обнаружена связь между советскими фильмами «Служебный роман» и «Бриллиантовая рука»

Сегодня, 09:58

Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева вернется в Россию

Сегодня, 09:13

Сын актрисы Зои Зелинской рассказал о причинах и обстоятельствах смерти матери

Сегодня, 08:13

Чертова дюжина: выяснилось, как принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают 13-ю годовщину свадьбы

Сегодня, 02:38

Пьеха рассказал о стыдной ситуации на «Фабрике звезд» и об обмане

Сегодня, 00:48

Только вышла из душа: Галкин опубликовал фото Пугачевой в белом полотенце

Вчера, 20:38

Актер Алексей Барабаш раскрыл правду, почему не общается с дочерью

Вчера, 19:58

Певица Успенская назвала композицию Пугачевой «Балалайка» дурной

Вчера, 19:08

Татьяна Анциферова призналась, что живет на скромную пенсию в 24 тыс. рублей

Вчера, 18:23

Мама Петра Чернышева раскрыла, правдив ли главный слух о Заворотнюк

Вчера, 18:23

Судьи раскритиковали выступление Семенович на телешоу «Три аккорда»

Вчера, 14:18

Новости партнеров
2023
ru-RU