Наталья Майданова впервые заговорила о состоянии мужа: с ним все в порядке

Супруга Дениса Майданова заявила порталу РБК, что с ее мужем «все нормально». Об этом она рассказала после сообщений о его госпитализации.

У Дениса возник отек Квинке после приема некоторых лекарств от пневмонии

Директор артиста Захар Майданов пояснил, что у Дениса возник отек Квинке после приема некоторых лекарств от пневмонии. Хотя была рассмотрена возможность госпитализации, сам пвеец сейчас чувствует себя нормально. Он находится под тщательным наблюдением врачей.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о запланированном участии Майданова в программе «Вам слово! С Ириной Волк», которая состоится 30 апреля, не упоминая при этом об отмене передачи из-за его плохого самочувствия.