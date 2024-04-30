Продюсер Сергей Лавров: Андрей Данилко ненавидит образ Верки Сердючки

Сергей Лавров рассказал «Московскому комсомольцу», что Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, не проявляет особого желания много работать или выступать на концертах.

По словам продюсера, до начала конфликта в Украине артист часто приезжал в Россию, его приходилось уговаривать принять участие в тех или иных проектах.

За 20 лет певец сильно устал от образа Сердючки

Продюсер также добавил, что за 20 лет певец сильно устал от образа Сердючки и стремился всегда к чему-то новому, несмотря на свои огромные гонорары, которые получал за выступления в этом образе.

Лавров резюмировал, что до начала специальной военной операции Андрей выводил из Российской Федерации миллионы евро.