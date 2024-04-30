Мария Аронова назвала имя человека, который сможет помочь оскандалившемуся Никите Кологривому

После выхода на экраны «Слова пацана» Никита Кологривый стал центром внимания из-за своих скандальных заявлений. Многие представители шоу-бизнеса высказали критику в его адрес за провокационное поведение, пишет Вокруг ТВ.

«Звездная болезнь» может быть причиной неадекватного поведения актера

Некоторые знаменитости предположили, что «звездная болезнь» может быть причиной неадекватного поведения актера, однако сам Кологривый признавался, что он ждал появления этого состояния.

Юлия Меньшова оценила работу Кологривого в сериале как блестящую, но отметила, что его поведение вызывает беспокойство. А Мария Аронова поделилась аналогичным мнением и призналась, что сама когда-то испытывала «звездную болезнь» еще в начале своей карьеры, но справилась с ней после беседы с наставником Владимиром Ивановым. Он заметил вызывающее поведение студентки и отправил ее играть в массовку.

Аронова признается, что изначально была раздосадована этим решением, но одного разговора с преподавателем ей хватило, чтобы прийти в себя. Она также считает, что в формировании «звездной болезни» виноваты их директоры и агенты, которые формируют имидж артистов через райдеры.