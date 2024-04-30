Олигархи с Рублевки высказались о возвращении Чулпан Хаматовой в Россию

Бизнес-леди Алена Кравец с Рублевки высказала свое негодование в адрес Чулпан Хаматовой, обвиняя актрису в лицемерии за то, что она покинула Россию в связи с СВО. Кравец выразила удивление тем, что Хаматова, хотя стыдится своего происхождения, не отказывается от звания народной артистки РФ.

Кравец осудила высказывания артистки о своей родине

Она также осудила высказывания артистки о своей родине и подчеркнула, что российские проблемы следует решать внутри страны, а не обсуждать их перед иностранцами.

Кроме того, Кравец намекнула, что Чулпан потеряла свою карьеру, переехав в Латвию, выразив сомнение в желании актрисы вернуться на родину, пишет АиФ.