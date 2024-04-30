Михаил Боярский возмущён поведением собственной внучки — это ужасно

Михаил Боярский выразил негодование по поводу увлечений своей внучки, которая желает сделать татуировки на руках. На телешоу он назвал это «грязью на теле» и заявил о своем категорическом противостоянии этому.

«Это грязь на теле, это ужасно! Я против этого. Если будет делать, им жить дальше, пускай на себе малюет что угодно, ее супругу потом все это дело читать, я не буду», - заявил Боярский.

Артист признался, что он безумно любит свою внучку и готов поступиться своими принципами ради нее

Однако, несмотря на возмущение, артист признался, что он безумно любит свою внучку и готов поступиться своими принципами ради нее. Он даже рассказал, что готов набить себе тату с именем Екатерины.

Боярский подчеркнул, что старается уделять всем внукам максимум внимания, особенно в ситуации, когда их учебная программа настолько напряженная, что они «ночуют» в учебном заведении.