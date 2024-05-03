Выяснилось, каким вырос 19-летний сын Евдокимова, которого родила любовница-мулатка

Восемнадцать лет прошло с момента гибели Михаила Евдокимова в автомобильной аварии. Его внебрачный сын Даниил, родившийся незадолго до этой жуткой трагедии, с каждым годом все больше напоминает своего звездного отца. Инна Белова подтвердила его отцовство через ДНК-тест, несмотря на сомнения многих окружающих.

Сходство сына с отцом становится очевидным

Сейчас Даниилу уже 19 лет, и его сходство с отцом становится вполне очевидным: от шевелюры до глаз. Инна отмечает, что сын унаследовал не только внешность Михаила, но и смелость и веселый нрав.

Уточняется, что он воспитывается матерью самостоятельно, не претендуя на наследство. А вот сама трагедия до сих пор вызывает вопросы у поклонников, хотя Даниил становится живым памятником отцовскому таланту и личности.