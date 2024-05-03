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Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Бьянки Цензори

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Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Бьянки Цензори
Знаменитости
Источник фото: @kimkardashian

Ким Кардашьян, известная модными экспериментами и яркой внешностью, снова удивила публику, став блондинкой и выбрав для выхода в свет гладкую укладку. 

Звезда вышла на прогулку по Лос-Анджелесу в откровенном наряде

Недавно звезда вышла на прогулку по Лос-Анджелесу в откровенном наряде, что привлекло внимание общественности. Ее образ с фартуком и обнаженной спиной вызвал сравнения со стилем новой жены Канье Уэста Бьянкой Цензори, которая также предпочитает довольно смелые и даже провокационные образы. 

Ким не стала надевать бюстгальтер. Она дополнила образ облегающими черными леггинсами. 

Этот наряд напомнил фанатам один из образов Бьянки, в котором также была замечена блондинка в июне прошлого года.

Информационное агентство «Informing»

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