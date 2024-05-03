Музыкальный критик Бабичев не считает Ольгу Бузову певицей

Евгений Бабичев высказал свое мнение относительно номинации Ольги Бузовой на премии МУЗ-ТВ. По его словам, певице была присуждена лишь одна номинация «Лучший в сети», так как она не может конкурировать с такими звездами эстрады, как Лолита, Zivert, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Анна Асти, Мари Краймбрери в других категориях.

Бабичев подчеркнул, что хиты Бузовой узнаваемы лишь среди ее фанатов. Но они не имеют широкого признания в сообществе. По его мнению, премия МУЗ-ТВ не должна сводиться к битве фан-клубов, а награда в категории «Лучший в сети» является более соответствующей для Ольги.

В заключение, критик также подчеркнул, что для него Бузова не является певицей, а скорее проектом, за которым ему интересно наблюдать.