Клевицкий рассказал, как однажды Пахмутову узнали бандиты в ресторане

Дирижер Александр Клевицкий отметил свой 70-летний юбилей 1 мая 2024 года, рассказав о совместной работе с композитором Александрой Пахмутовой и о неожиданной встрече в одном из заведений с бандитами.

Во время поездки на фестиваль в Ленинграде, они столкнулись с подозрительными личностями в отеле, но Клевицкий решил стать передним и прикрыть композитора, что удивило бандитов.

«Идем на завтрак, навстречу по коридору два огромных амбала — конкретные такие «ребята». Мы такие: маленькая Александра Николаевна, я, тоже не «богатырь». Мы поравнялись, один из них вдруг говорит: «Я вас знаю! Вы… Надежда!», — поделился дирижер.

Несмотря на редкие контакты из-за почтенного возраста Пахмутовой, Клевицкий сохраняет теплые воспоминания о их совместной работе и встрече с необычными ситуациями.