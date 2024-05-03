Алена Свиридова: Выяснилось, куда пропала звезда и чем сейчас занимается

Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова, получившая популярность в 90-х годах, в последнее время появляется крайне редко на общественных мероприятиях. Однако 2 мая певица неожиданно представила своего сына, 20-летнего Григория, рожденного от экс-возлюбленного Дмитрия Мирошниченко.

Источник фото: @Alenasviridova

В 2019 году Григорий окончил кадетское училище, что, по словам звезды, существенно изменило его жизнь к лучшему. В настоящее время парень учится в ГИТИС, после того как передумал поступать в кинопроизводственный институт Канады.

В 2023 году Свиридова выпустила ремейк своего хита «Розовый фламинго», в нем приняла участие группа Cream Soda. Недавно певица также посетила премию «Кинорепортер» и Белый прием в рамках ММКФ. В настоящее время Свиридова живет в Москве.