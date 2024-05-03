В Сети появилась информация о разводе блогерши Лены Миро с мужем-иностранцем

Согласно информации портала StarHit, в Сети активно обсуждается предполагаемый развод блогерши Лены Миро с ее мужем-иностранцем Ричардом Хьюзом. Несмотря на сообщения о ее смерти после аварии в США, официального подтверждения этой информации так и не поступало.

Лена все еще жива

Последний пост блогерши в соцсетях был опубликован в марте 2023 года, где она объявила о творческом перерыве. Утверждается, что судебный процесс о разводе запланирован на лето этого года, что может свидетельствовать о том, что Лена все еще жива.

Миро известна своим блогом, в котором критиковала российских знаменитостей, обсуждала их личную жизнь, внешность, вызывая недовольство многих.