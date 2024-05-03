69-летняя Ирина Хакамада снялась топлес, оголив татуировки

Ирина Хакамада, писательница, бизнес-тренер, экс-политик вызвала внимание, решив принять участие в откровенной фотосессии. На своей странице в соцсети она опубликовала фотографию, на которой ее спина предстает перед камерой в черных одеждах, с двумя татуировками на виду.

Хакамада с легкой иронией назвала тату «своими друзьями».

Источник фото: @chillosophy

Ранее 69-летняя Ирина также порадовала поклонников своей стройной фигурой, показав себя в купальнике в Таиланде. Стратегия поддержания ее отличной физической формы включает в себя режим питания один раз в день.