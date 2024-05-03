Телеведущая Регина Тодоренко снялась в трусах Calvin Klein, показав стройную фигуру

Регина Тодоренко, певица и телеведущая, поделилась результатами 5-ти месяцев упорного труда над собой, выложив новое видео в социальных сетях.

На размещенной записи 33-летняя звезда танцует в нижнем белье от Calvin Klein. Она признается, что считает свою форму «почти идеальной», однако планирует продолжить работу над собой.

Источник фото: @reginatodorenko

Начав свою карьеру в 2007 году, артистка приобрела популярность благодаря участию в программе «Орел и решка», а также в различных шоу, таких как «Маска», «Конфетка», «Ледниковый период», «Мейкаперы».

В феврале Тодоренко стала ведущей обновленной «Нов Фабрики звезд".