Беременная Кети Топурия снялась на фото с округлившимся животом

Известная исполнительница хита «Улетаю» недавно объявила о своей беременности, решив перестать скрывать радостную новость. В зимнее время звезда провела много времени на теплых курортах, не открывая видимых изменений в своей фигуре, но теперь она смело всем показывает округлившийся живот.

Источник фото: @keti_one_official

Певица отдыхала в Дубае со своей семьей, делясь радостными моментами ожидания ребенка в соцсетях. Во время отдыха Кети позировала в костюме с футболкой и микрошортами, элегантно танцуя вместе со своей дочерью.

Топурия, к слову, имеет двоих детей от разных отцов. Восьмилетняя Оливия родилась в ее первом браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Четыре года назад она вышла замуж за Льва Деньгова, с которым воспитывает трехлетнего Адама.