Певица Анастасия Стоцкая скрывалась в костюме Матрешки на шоу «Маска»

Анастасия Стоцкая решила покинуть «Маску» после того, как ее образ Матрешки был разоблачен жюри.

Артистке были предложены различные образы для выступления

В интервью для «СтарХита» артистка призналась, что ей были предложены различные образы для выступления, включая Панду и Кукурузу, но она выбрала Матрешку за ее стиль и элегантность.

В костюме выступать было непросто из-за ограниченного обзора и затрудненного передвижения, но певица оценила возможность свободно двигать руками, что вызвало похвалу жюри за ее пластичность. Также Стоцкая опасалась, что ее быстро раскроет Филипп Киркоров, с которым они длительное время сотрудничали.