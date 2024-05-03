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Певица Анастасия Стоцкая скрывалась в костюме Матрешки на шоу «Маска»

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Певица Анастасия Стоцкая скрывалась в костюме Матрешки на шоу «Маска»
Знаменитости
Источник фото: @100tskaya

Анастасия Стоцкая решила покинуть «Маску» после того, как ее образ Матрешки был разоблачен жюри. 

Артистке были предложены различные образы для выступления

В интервью для «СтарХита» артистка призналась, что ей были предложены различные образы для выступления, включая Панду и Кукурузу, но она выбрала Матрешку за ее стиль и элегантность.

В костюме выступать было непросто из-за ограниченного обзора и затрудненного передвижения, но певица оценила возможность свободно двигать руками, что вызвало похвалу жюри за ее пластичность. Также Стоцкая опасалась, что ее быстро раскроет Филипп Киркоров, с которым они длительное время сотрудничали.

Информационное агентство «Informing»

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