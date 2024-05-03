Актер Станислав Садальский уверен, что популярность Ольги Бузовой закончилась

Слова актера и шоумена Станислава Садальского о карьере поющей ведущей Ольги Бузовой вызвали обсуждения в соцсетях. Видео, где артистка исполняет хит Queen «Show must go on», стало поводом для его заявления о завершении популярности певицы.

Садальский сравнил Ольгу с другими артистами, чья карьера завершилась сразу же после нашумевших выступлений.

На заявление Садальского Бузова пока не отреагировала

На это Бузова пока не отреагировала, но ранее ее уже лишили главных номинаций на Премии МУЗ-ТВ.

«Всему конец приходит. Что-то исчезает без следа и сразу, а что-то растворяется в тумане, но постепенно. Бузова запела «Show must go on» неслучайно. Похоже, ее время популярности прошло. Будь здорова, прощай, Ольга», — заявил Садальский.