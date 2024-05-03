Информинг » Знаменитости » Актер Станислав Садальский уверен, что популярность Ольги Бузовой закончилась

Актер Станислав Садальский уверен, что популярность Ольги Бузовой закончилась

Image 16+
Актер Станислав Садальский уверен, что популярность Ольги Бузовой закончилась
Знаменитости
Источник фото: @stas.sadalskiy

Слова актера и шоумена Станислава Садальского о карьере поющей ведущей Ольги Бузовой вызвали обсуждения в соцсетях. Видео, где артистка исполняет хит Queen «Show must go on», стало поводом для его заявления о завершении популярности певицы. 

Садальский сравнил Ольгу с другими артистами, чья карьера завершилась сразу же после нашумевших выступлений. 

На заявление Садальского Бузова пока не отреагировала

На это Бузова пока не отреагировала, но ранее ее уже лишили главных номинаций на Премии МУЗ-ТВ. 

«Всему конец приходит. Что-то исчезает без следа и сразу, а что-то растворяется в тумане, но постепенно. Бузова запела «Show must go on» неслучайно. Похоже, ее время популярности прошло. Будь здорова, прощай, Ольга», — заявил Садальский.

Информационное агентство «Informing»

Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актер Станислав Садальский уверен, что популярность Ольги Бузовой закончилась

Сегодня, 19:28

Певица Анастасия Стоцкая скрывалась в костюме Матрешки на шоу «Маска»

Сегодня, 16:13

Агутин уехал из России после выпуска совместной песни с Пугачевой — раскрыто его местонахождение

Сегодня, 16:03

Беременная Кети Топурия снялась на фото с округлившимся животом

Сегодня, 11:38

69-летняя Ирина Хакамада снялась топлес, оголив татуировки

Сегодня, 11:03

Телеведущая Регина Тодоренко снялась в трусах Calvin Klein, показав стройную фигуру

Сегодня, 11:03

В Сети появилась информация о разводе блогерши Лены Миро с мужем-иностранцем

Сегодня, 10:48

Продюсер Бабичев: Верка Сердючка получила 15 млн рублей за концерт в Дубае на Новый год

Сегодня, 10:43

Алена Свиридова: Выяснилось, куда пропала звезда и чем сейчас занимается

Сегодня, 10:33

Эксперт Бабичев заявил, кто мог бы поехать на «Евровидение» от РФ

Сегодня, 10:33

Клевицкий рассказал, как однажды Пахмутову узнали бандиты в ресторане

Сегодня, 10:13

Музыкальный критик Бабичев не считает Ольгу Бузову певицей

Сегодня, 10:08

Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Бьянки Цензори

Сегодня, 06:08

Выяснилось, каким вырос 19-летний сын Евдокимова, которого родила любовница-мулатка

Сегодня, 05:38

Стала известна дата премьеры сериала «Универ. 13 лет спустя»

Сегодня, 03:13

Критик Соседов доволен, что Россия в 2024 году не участвует в «Евровидении», изжившем себя

Вчера, 23:38

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали новый портрет 9-летней принцессы Шарлотты

Вчера, 23:28

Лера Кудрявцева рассказала, как в детстве за вранье отец ее выпорол ремнем - 52-летняя телеведущая поймала дочь на лжи

Вчера, 22:53

Филипп Киркоров заявил, что Ольгу Бузову мечтает взять в жены любой мужчина

Вчера, 22:48

Сальма Хайек и Пенелопа Крус едва не погибли в ДТП

Вчера, 22:48

Новости партнеров
2023
ru-RU