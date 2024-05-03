Агутин уехал из России после выпуска совместной песни с Пугачевой — раскрыто его местонахождение

Леонид Агутин отправился за границу для проведения майских праздников в ОАЭ. Он запланировал проведение нескольких концертов.

В Дубае состоялась премьера новой песни Аллы Пугачевой под названием «Я плачу»

Выступление музыканта в Дубае в одном из отелей привлекло внимание российских знаменитостей, включая Викторию Лопыреву. На этом мероприятии состоялась премьера новой песни Аллы Пугачевой под названием «Я плачу», стихи и музыку к которой написал Леонид Агутин.

Разнообразие творческих проектов Агутина продолжает привлекать внимание публики как внутри страны, так и за ее пределами, пишет 7Дней.ру.