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Актриса Варлей призналась, что с ревностью ждала выхода ремейка «Кавказской пленницы»

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Актриса Варлей призналась, что с ревностью ждала выхода ремейка «Кавказской пленницы»
Знаменитости
Источник фото: @nvarleiofficial

Советская киноактриса Наталья Варлей оказалась не в восторге от ремейка фильма «Кавказская пленница». Хотя изначально актриса и ждала его выхода с ревностью, но после просмотра она пришла к выводу, что нечего ревновать. 

Сценарий ленты и все остальное оставляют желать лучшего

По мнению знаменитости, сценарий ленты и все остальное оставляют желать лучшего, а сравнивать новую версию с оригиналом и вовсе не имеет смысла. 

Варлей также выразила скепсис относительно ремейков популярных лент, включая картину «Вий» Олега Степченко. По ее словам, современное кинопроизводство часто мотивировано желанием заработать, что отражается на качестве проектов и разочаровывает телезрителей.

Информационное агентство «Informing»

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