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Продюсер Бабичев рассказал, почему на самом деле Агутин сокращает количество выступлений

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Продюсер Бабичев рассказал, почему на самом деле Агутин сокращает количество выступлений
Знаменитости
Источник фото: @agutinleonid

Евгений Бабичев объяснил, почему, по его мнению, Леонид Агутин решил сократить количество выступлений: музыкант осознал свой возраст и выбрал менее насыщенный график, вполне возможно, выступая с Анжеликой Варум или сольно на корпоративных мероприятиях. 

Творчество артиста продолжает развиваться

Несмотря на это, творчество артиста продолжает развиваться. Его альбом LA VIDA COSMOPOLITA был номинирован на премию «Грэмми». 

Теперь певец не стремится выпускать много хитов подряд, а работает в удобном ритме, сбалансированно подходя к музыкальной карьере, с учетом своего возраста и статуса. Бабичев также добавил, что Агутин не ушел в тень, а продолжает активно выступать и хорошо зарабатывать, пишет Лента ру.

Информационное агентство «Informing»

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