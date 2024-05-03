«Больно и горько»: телеведущая Кудрявцева призвала спасти балерину Волочкову от алкоголизма

Лера Кудрявцева призвала помочь Анастасии Волочковой, заявив, что танцовщица страдает от алкоголизма и нуждается в срочной заботе. В своем телеграм-канале теледива опубликовала сообщение своей подруги Екатерины Гордон, которая выразила недовольство поведением балерины после встречи с ней в самолете.

Ситуация с танцовщицей очень сложная

Кудрявцева подчеркнула, что ситуация с танцовщицей очень сложная, поэтому призвала помочь ей, если рядом нет родных и близких, пишет 7Дней.ру.

«Настю спасать нужно, а не глумиться. Ей надо помочь. Если рядом нет друзей, близких, родных, давайте попробуем сами. Мне давно не смешно слушать и смотреть на Настю, мне больно и горько», — отметила теледива.