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Принц Уильям с улыбкой на лице рассказал, как Кейт Миддлтон борется с раком кишечника

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Принц Уильям с улыбкой на лице рассказал, как Кейт Миддлтон борется с раком кишечника
Знаменитости
Источник фото: @kate_middleton_fan_russia

Принц Уильям подтвердил информацию, что состояние его супруги Кейт Миддлтон, борющейся с раком толстой кишки, хорошее, во время своего визита в Северную Англию. 

Принц Уильям подчеркнул, что все идет благополучно

Он отметил, что Кейт в настоящее время проходит курс химиотерапии, но улыбался, подчеркнув, что все идет благополучно. 

По словам биографа Роберта Джобсона, проблемы со здоровьем у Миддлтон только укрепили отношения принцессы Уэльской с ее мужем, а также привели к восстановлению связи с принцем Гарри.

Информационное агентство «Informing»

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