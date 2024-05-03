Принц Уильям с улыбкой на лице рассказал, как Кейт Миддлтон борется с раком кишечника

Принц Уильям подтвердил информацию, что состояние его супруги Кейт Миддлтон, борющейся с раком толстой кишки, хорошее, во время своего визита в Северную Англию.

Принц Уильям подчеркнул, что все идет благополучно

Он отметил, что Кейт в настоящее время проходит курс химиотерапии, но улыбался, подчеркнув, что все идет благополучно.

По словам биографа Роберта Джобсона, проблемы со здоровьем у Миддлтон только укрепили отношения принцессы Уэльской с ее мужем, а также привели к восстановлению связи с принцем Гарри.