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Орбакайте не стала молчать и прокомментировала отмену своих концертов в России

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Орбакайте не стала молчать и прокомментировала отмену своих концертов в России
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Российская эстрадная исполнительница Кристина Орбакайте, обладающая двойным гражданством РФ и США, столкнулась с критикой при организации концертов в России. Несмотря на это, певица продолжает активно развивать свою карьеру, сосредотачиваясь на международных гастролях. 

Певица объявила о предстоящем туре по Америке и Канаде

Дочь Примадонны объявила о предстоящем туре по Америке и Канаде, обещая яркие выступления с новыми композициями. Также Кристина выступила с концертом в Петербурге. Также она посетила Париж и поделилась в соцсетях моментами своего отдыха. 

Своим подписчикам Орбакайте передала важное заявление, сопроводив его фото в вечернем наряде и цитатой своей матери, Аллы Пугачевой.

Информационное агентство «Informing»

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