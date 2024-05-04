Орбакайте не стала молчать и прокомментировала отмену своих концертов в России

Российская эстрадная исполнительница Кристина Орбакайте, обладающая двойным гражданством РФ и США, столкнулась с критикой при организации концертов в России. Несмотря на это, певица продолжает активно развивать свою карьеру, сосредотачиваясь на международных гастролях.

Певица объявила о предстоящем туре по Америке и Канаде

Дочь Примадонны объявила о предстоящем туре по Америке и Канаде, обещая яркие выступления с новыми композициями. Также Кристина выступила с концертом в Петербурге. Также она посетила Париж и поделилась в соцсетях моментами своего отдыха.

Своим подписчикам Орбакайте передала важное заявление, сопроводив его фото в вечернем наряде и цитатой своей матери, Аллы Пугачевой.