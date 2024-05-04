Диана Гурцкая показала на фото, как ее муж выглядел перед смертью в самолете

Диана Гурцкая поделилась в соцсетях фотографией, сделанной буквально за две недели до смерти ее мужа, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Петра Кучеренко, который умер от сердечного приступа в прошлом году прямо на борту самолета.

Сегодня день рождения покойного супруга Дианы Гурцкой

В новом трогательном посте она выразила любовь к нему, отметив, что сегодня день рождения ее покойного супруга.

Многие коллеги из шоу-бизнеса выразили свои соболезнования, подписчики написали слова поддержки и сочувствия.

Пара, напомним, познакомилась в 2003 году, поженилась в 2005. Супруги активно занимались благотворительностью и воспитывали общего сына Костю.