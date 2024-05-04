Орбакайте отправилась в отпуск во Францию после отмены концертов в России

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, выразила желание восстановить свою концертную деятельность в России после гастролей за рубежом. Однако в итоге после отмены концертов в России, вызванной негативной реакцией общественности, певица не расстроилась и уехала во Францию в отпуск.

Ее намерение вернуться на российскую сцену вызвало неожиданный поворот событий, учитывая ее участие в масштабных проектах в 2023 году, включая «Песню года» и новогодние программы. Кроме того, в апреле руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в СК с просьбой проверить певицу и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ.