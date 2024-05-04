«Достойная замена»: Филипп Киркоров назвал имя своего преемника

Филипп Бедросович Киркоров, популярный российский артист, продолжает завоевывать сердца фанатов на протяжении последних 30 лет. Он признает, что на эстраде есть другие талантливые исполнители, в том числе, он упоминает Валерия Леонтьева как своего учителя в эпатаже и взаимодействии со зрителем, пишет Вокруг ТВ.

В интервью в ходе шоу «Сплетни-шейкер» Киркоров назвал Сергея Лазарева и Диму Билана потенциальными преемниками на музыкальном троне. Это, к слову, уже не первый раз, когда поп-король упоминает Лазарева как своего наследника.

«Мы все разные. Но сегодня это Сережа Лазарев. И, конечно, по своему таланту… Очень неординарный и сложный Дима Билан», — говорит исполнитель.