Марат Башаров выразил опасения от нового романа в шоу «Битва экстрасенсов»

В новом сезоне шоу «Новая Битва экстрасенсов» зрители увидели неожиданный поворот событий — роман между Ириной Певчей и Александром Саковым. Пара призналась в своих чувствах в соцсетях, скоро их отношения будут обсуждаться в прямом эфире.

«Проклятие невест»

Влюбленные не стеснялись демонстрировать свою любовь и даже объявили о помолвке перед одним из испытаний в проекте. Однако Марат Башаров выразил беспокойство по поводу влияния романа на способности участников. Ведущий напомнил о так называемом «проклятии невест», которое может негативно сказаться на женщинах, участвующих в телешоу.

Он напомнил об участницах, которые столкнулись с трудностями в карьере из-за романтических отношений во время проекта.