Пугачева назвала Садковскую «настоящей певицей» после выступления в шоу «Голос»

Алла Пугачева восхитилась выступлением одной из участниц «Голос», поделившись своим восхищением в соцсетях. Речь идет об Анастасии Садковской. Эта молодая исполнительница из Белоруссии поразила телезрителей своим исполнением песни «Мимоходом» Примадонны.

Хоть она и не попала в финал шоу, ее выступление оставило свой яркий след. Фанаты Пугачевой отметили сходство между Садковской и Аллой Борисовной. Да и сама звезда не осталась в стороне.

Источник фото: @alla_orfey

Она написала:

«Какое счастье! Вот она, настоящая певица! Браво!»