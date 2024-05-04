Life&Style: Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека под угрозой

Отншения между Беном Аффлеком и Дженнифер находятся в серьезном кризисе. Life&Style отмечает, что актер находится в угнетенном состоянии из-за разногласий с женой и уже длительное время проявляет явные признаки дурного настроения. В настоящее время звездная пара проводит много времени отдельно. Бен занят съемками в Лос-Анджелесе, тогда как Дженнифер остается в Нью-Йорке.

Конфликты вызваны капризами артистки

Этот период разлуки стал самым продолжительным с момента свадьбы и, по мнению источников, неблагоприятно отражается на состоянии их отношений. Источник добавил, что все конфликты вызваны капризами артистки, а ее поведение подвержено влиянию давления общественности, которая недовольна последними поступками певицы и даже перестала поддерживать артистку.