Блогер Настя Ивлеева: «голая» вечеринка прошла не в то время и не в том месте

Анастасия Ивлеева признала, что проведение голой вечеринки было ошибкой и не подходило по времени и месту. После скандала, связанного с мероприятием, она временно отстраняется от общественной жизни, фокусируясь на восстановлении психологического состояния.

Ивлеева отметила, что в Телеграм-каналах распространяется много ложной информации о произошедшем. Несмотря на отвержение со стороны знаменитостей, блогерша не испытывает к ним обиды.

Скандальное событие, напомним, произошло в конце 2023 года в клубе «Мутабор» в Москве, вызвав широкий резонанс в обществе видео и фотозаписями, где были запечатлены полуобнаженные артисты.