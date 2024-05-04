Певица Салтыкова снялась в белом купальнике в Турции

Во время своей поездки Ирина Салтыкова наслаждалась отдыхом в компании 36-летней дочери, Алисы. Фотографии были сделанные во время прогулки на яхте и опубликованы порталом thevoicemag.ru.

На снимках Ирина предстала в белом платье, с распущенными волосами, она поднимает голову, наслаждаясь морским воздухом. Ее дочь Алиса позирует за столом.

Источник фото: @Irinasaltykova_official

Позднее Салтыкова позагорала на пляже, закрыв глаза солнечными очками и защитив свою голову шляпой.

Источник фото: @Irinasaltykova_official

Артистка, напомним, является матерью дочери от Виктора Салтыкова. Пара была в браке 7 лет и развелись в 1995 году. Экс-солистка «Миража» столкнулась с трудностями в зачатии от других мужчин после развода, так как супруг дважды заставил ее сделать аборт.