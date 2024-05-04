Продюсер Фадеев опубликовал первое видео с новым составом группы SEREBRO

Максим Фадеев анонсировал возрождение культового проекта SEREBRO. В его социальных сетях появился новый пост с видеороликом, где солистки исполняют хит «Я тебя не отдам». Трое участниц группы представлены на видео.

Имена певиц пока не называются

Имена певиц пока что остаются тайной, вызывая спекуляции.

Группа SEREBRO, основанная в 2006 году, известна своими переменами в составе за 14 лет своего существования. Последними солистками коллектива, как пишет Первый женский, были Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.

Новое возрождение проекта вызывает живой интерес у поклонников и поклонниц группы.