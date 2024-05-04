Больная раком Кейт Миддлтон и принц Уильям «проходят через ад»

Кейт Миддлтон и принц Уильям в данное время переживают сложный период в своей жизни и «проходят через ад», несмотря на внешнее благополучие.

Подруга принцессы, дизайнер Амайя Арриета, выразила глубокое сочувствие и веру в выздоровление Кейт, которой был поставлен онкологический диагноз. Арриета верит в силу королевской семьи и поддерживает их в этот трудный период.

Кейт рассекретила свои проблемы со здоровьем в марте

Кейт сама рассекретила свои проблемы со здоровьем в марте, признавшись, что у нее обнаружили опухоль после операции.

Принц Уильям берет на себя больше забот о детях, в то время как родители Кейт помогают ей всячески в борьбе с болезнью.