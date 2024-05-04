Мария Ильюхина возмущена, что на ее роль в «Ворониных» ищут новую актрису

Мария Ильюхина, известная ролью Маши в «Ворониных«, была оскорблена отсутствием приглашения в новый проект »Костя-Вера», который снимается теперь без ее участия. Артистка выразила свое разочарование, узнав о начале съемок продолжения проекта без предварительного уведомления.

Актриса обнаружила референс со своей фотографией и объявление о поиске актрисы на ее роль

Ильюхина поделилась своими эмоциями, узнав о продолжении фильма лишь тогда, когда он находился в производстве. Она обнаружила референс со своей фотографией и объявление о поиске актрисы на ее роль, что вызвало у нее сильное разочарование.

«Мои дорогие, была бы только рада, но, как видите, шоу-бизнес — это интересная штука. Не всегда зарабатывается все только талантом, » - пишет актриса.