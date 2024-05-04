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Барды Никитины объяснили, чем обусловлена отмена концерта в Москве

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Барды Никитины объяснили, чем обусловлена отмена концерта в Москве
Знаменитости
Источник фото: Татьяна и Сергей Никитины / Сообщество ВКонтакте

Супруги-барды Татьяна и Сергей Никитины объяснили отмену предстоящего концерта в Москве болезнью. Хотя информаторы утверждают иное, пишет АиФ.

Артистка плохо себя чувствует из-за усталости от гастролей

По словам организатора выступления, артистка плохо себя чувствует из-за усталости от гастролей, а ее приезд в июне под вопросом.

Однако слухи о финансировании ВСУ также оказали на это влияние. Супруги, находящиеся сейчас в Испании, стали объектом критики после анонса участия в фестивале в Черногории, который вызвал обвинения в поддержке Украины.

Никитины, отметим, известны многими культовыми песнями, включая те, что звучали в фильмах «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы!».

Информационное агентство «Informing»

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