Барды Никитины объяснили, чем обусловлена отмена концерта в Москве

Супруги-барды Татьяна и Сергей Никитины объяснили отмену предстоящего концерта в Москве болезнью. Хотя информаторы утверждают иное, пишет АиФ.

Артистка плохо себя чувствует из-за усталости от гастролей

По словам организатора выступления, артистка плохо себя чувствует из-за усталости от гастролей, а ее приезд в июне под вопросом.

Однако слухи о финансировании ВСУ также оказали на это влияние. Супруги, находящиеся сейчас в Испании, стали объектом критики после анонса участия в фестивале в Черногории, который вызвал обвинения в поддержке Украины.

Никитины, отметим, известны многими культовыми песнями, включая те, что звучали в фильмах «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы!».