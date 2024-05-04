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Концертный директор Оркина объяснила секрет популярности шоу «Маска»

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Концертный директор Оркина объяснила секрет популярности шоу «Маска»
Знаменитости
Источник фото: @ntv_maska

В беседе с изданием Страсти концертный директор Оркина объяснила, почему шоу «Маска» получило такую популярность. 

Уже подходит к концу пятый сезон, но популярность шоу до сих пор не падает. По словам Оркиной, проект имеет высокий рейтинг благодаря тому, что людям нравится все засекреченное.

«Как показывает практика и опыт такого скрытого и тайного позиционирования — это людям интересно до поры до времени. Не зря в этом сезоне у шоу Маска появилась новая рубрика «За кадром». Это действительно достойный и грамотный ход продюсеров», — объяснила она.

Также она добавила, что проект хорош тем, что позволяет вернуть на сцену уже давно забытых звезд или тех, кто постепенно начинает уходить в тень. Одной из таких знаменитостей концертный директор назвала Карину Кросс, которая стала участницей шоу «Маска. Танцы».

«Карина Кросс — для меня девушка огонь. Я помню ее песни, которые она пела давным-давно, но саму Карину забыла до проекта. То, как оживил ее проект — приятно смотреть. Карина сейчас на топовых реалити, снимается и опять активно поет», — добавила Оркина.

Информационное агентство «Informing»

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