Информинг » Знаменитости » Стало известно, кто скрывался в маске Енота в шоу «Маска-5»

Стало известно, кто скрывался в маске Енота в шоу «Маска-5»

Image 16+
Стало известно, кто скрывался в маске Енота в шоу «Маска-5»
Знаменитости
Источник фото: @seville_artik

Заключительный эпизод «Маски», вышедший в эфир 5 мая, стал историческим моментом, так как впервые победу в шоу одержала женщина. 

В финале шоу соревновались четыре участника: Бабочка, Змей Горыныч, Енот, Кот. Каждое выступление оценивали известные звезды, включая Филиппа Киркорова, певицу Валерию, Тимура Родригеза, Регину Тодоренко, Сергея Лазарева, Диму Билана. По результатам голосования, второе место занял Кот (артистка Ани Лорак), а первое место досталось Еноту. 

За маской Енота скрывается Севиль Велиева

Перед объявлением победителя звездные судьи сняли маски с участников. Оказалось, что за маской Енота скрывается Севиль Велиева, участница Artik & Asti. Этот факт поразил многих, так как девушка сумела очень хорошо скрыть свою личность. Судьи выразили певице похвалы за ее талант, причем не только актерский, но и вокальный. Сама Севиль выразила благодарность семье, друзьям и слушателям за поддержку, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Певец Киркоров объяснил, почему не отдал победу в «Маске» артистке Ани Лорак

Сегодня, 15:58

«Сильно пожалела»: Люся Чеботина призналась, что изменила свою внешность

Сегодня, 11:48

Александр Мартынов заявил, что хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Сегодня, 11:38

Рианна снялась в полупрозрачном боди для собственного бренда Savage X Fenty

Сегодня, 11:33

Киркоров лишил Лорак победы в шоу «Маска» — фанаты распекли его за поступок

Сегодня, 11:28

Актриса Самбурская рассказала правду о карьере в кино через постель

Сегодня, 11:18

Стас Михайлов вновь ответил оскорбившей его Алле Пугачевой

Сегодня, 10:28

Жюри сняло маску с победителя шоу «Маска-5» на канале НТВ Енота

Сегодня, 10:03

Дима Билан и Сергей Шнуров сцепились на «Новой Фабрике звезд»

Сегодня, 10:03

Гарика Харламова засняли за поцелуями с «копией» Кристины Асмус

Сегодня, 03:18

Киркоров смутил поклонников фотографией с выпуклостью в штанах

Сегодня, 02:33

Телеведущий Васильев заявил, кто должен быть ведущим «Модного приговора»

Вчера, 22:08

Шукшина заявила, что последние фильмы Гайдая и Рязанова смотреть невозможно

Вчера, 21:58

Певица Дженнифер Лопес в 54 года не постеснялась сняться в прозрачном костюме

Вчера, 21:38

Сергея Лазарева засняли в объятиях Леры Кудрявцевой в Турции

Вчера, 21:38

«Происходит то, чего мы боялись»: Бритни Спирс без помощи посторонних не обойтись

Вчера, 21:38

«Вампир» из Новочебоксарска вновь стал лучшим — его вызвали на дуэль

Вчера, 16:33

Киркоров обозвал Успенскую «попрошайкой», которая клянчит дорогие вещи

Вчера, 15:28

Новосибирский блогер Дава рассказал о переписке с Ольгой Бузовой

Вчера, 15:18

История отношений Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского покрыта мраком

Вчера, 14:53

Новости партнеров
2023
ru-RU