Стало известно, кто скрывался в маске Енота в шоу «Маска-5»

Заключительный эпизод «Маски», вышедший в эфир 5 мая, стал историческим моментом, так как впервые победу в шоу одержала женщина.

В финале шоу соревновались четыре участника: Бабочка, Змей Горыныч, Енот, Кот. Каждое выступление оценивали известные звезды, включая Филиппа Киркорова, певицу Валерию, Тимура Родригеза, Регину Тодоренко, Сергея Лазарева, Диму Билана. По результатам голосования, второе место занял Кот (артистка Ани Лорак), а первое место досталось Еноту.

За маской Енота скрывается Севиль Велиева

Перед объявлением победителя звездные судьи сняли маски с участников. Оказалось, что за маской Енота скрывается Севиль Велиева, участница Artik & Asti. Этот факт поразил многих, так как девушка сумела очень хорошо скрыть свою личность. Судьи выразили певице похвалы за ее талант, причем не только актерский, но и вокальный. Сама Севиль выразила благодарность семье, друзьям и слушателям за поддержку, пишет КП.