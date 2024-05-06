Шоумен Михаил Галустян признался, как ему удалось похудеть

Михаил Галустян раскрыл секрет своего впечатляющего похудения, поразив поклонников.

Ради похудения Галустяну пришлось отказаться от шашлыка

С откровенностью, которая ему свойственна, шоумен признался, что сбросил 14 килограмм, пройдя через непростой путь отказа от одного из своих любимых угощений - шашлыка.

Несмотря на то что его рост составляет всего 163 сантиметра, его вес до недавнего времени достигал 80 килограмм, вызывая определенную озабоченность. Однако, в преддверии лета, комик принял твердое решение кардинально изменить свою диету, а результаты не заставили себя долго ждать.

Галустян отметил, что ключом к его успеху стало замещение привычного шашлыка на более легкую альтернативу - курицу, а также исключение из рациона мучных изделий и иных калорийных продуктов. И хотя это было непросто, с течением времени взгляды Михаила на здоровое питание претерпели значительные изменения.