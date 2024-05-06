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Певец Лоза прокомментировал очередной скандал между Пугачевой и Михайловым

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Певец Лоза прокомментировал очередной скандал между Пугачевой и Михайловым
Знаменитости
Источник фото: @lozayury

Юрий Лоза, известный певец и композитор, прокомментировал конфликт между Стасом Михайловым и Аллой Пугачевой, который стал предметом ожесточенного обсуждения в Сети. В интервью для АиФ он отнесся к ситуации с некоторой долей равнодушия, отметив, что все вопросы, касающиеся жизни и артистической деятельности израильских граждан, не вызывают у него особого интереса. 

Обсуждение поступков артистов, проживающих в Израиле, Лозе кажется неуместным

По мнению Лозы, жизнь и политические установки в Израиле совершенно отличаются от тех, что приняты в России, поэтому обсуждение поступков артистов, проживающих там, ему кажется неуместным. 

Относительно конфликта между Примадонной и Стасом, он предположил, что оба целенаправленно поддерживают публичную перепалку, так как это приносит им пиар, позволяя набрать очки перед аудиторией. Певец считает, что если бы стороны захотели, могли бы давно решить свои разногласия в привате, но они продолжают вести полемику исключительно из-за собственных корыстных интересов.

Информационное агентство «Informing»

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