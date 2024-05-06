Mash: певица Кристина Орбакайте, несмотря на критику, выступит в Кремлевском дворце

Кристина Орбакайте готовится к возвращению на российскую сцену уже с 1 июня. Она собирается выступить в Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей.

Артистка была вынуждена планы отложить из-за комментариев матери

По сообщениям Mash, артистка планировала вернуться к творческой деятельности в РФ уже 8 мая, однако была вынуждена планы отложить из-за комментариев матери о том, что «нормальные» люди не возвращаются назад из-за границы в Россию. После концерта в июне певица собирается проводить частные выступления в России за 5,5 млн рублей и с условиями, указанными в ее райдере.

Нужно напомнить, что в 2022 году Пугачева покинула Россию. Она уехала в Израиль вместе с семьей. Затем, по информации СМИ, артитска приобрела недвижимость на Кипре, получив даже местный паспорт. Семья Орбакайте постоянно живет в Штатах, в то время как сама Кристина разделяет свое время между 2-мя странами.