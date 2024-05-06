Критик Бабичев допустил, что в России может вскоре появится преемница Пугачевой

Евгений Бабичев заявил о возможном появлении преемницы у Аллы Пугачевой в РФ, утверждая, что новая артистка может заявить о себе без активной поддержки самой Примадонны. С учетом текущей ситуации 75-летняя артистка не в состоянии оказывать помощь и принимать решения за кого-то на территории России, и вполне возможно, она сама не определяется, кто ее поддерживает и кто против нее.

Для успеха преемнице могут помочь связи

Бабичев сравнил появление «новой Пугачевой» со взлетом популярности SHAMAN, отмечая, что для успеха преемнице могут помочь связи. Однако в настоящее время в шоу-бизнесе нет таких влиятельных личностей, которые смогли бы сыграть аналогичную роль, пишет Вечерняя Москва.