Депутат Драпеко заступилась за обвиняемого в экстремизме Шевчука

Елена Драпеко, которая является первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по культуре, реагирует на обиду, вызванную словами Юрия Шевчука, основателя российской группы «ДДТ», заявляя, что тем, кто почувствовал себя обиженным, нужно обратиться к работам Карла Маркса.

Драпенко указывает на непрактичность заводить уголовные дела из-за высказываний артистов

Драпенко указывает на невозможность, а также непрактичность заводить уголовные дела из-за высказываний артистов, которые могут не нравиться кому-то.

«Тому, кто обиделся на слова Шевчука, стоит почитать Карла Маркса. Давайте подадим в суд на него, на других философов, у которых есть завиральные идеи. Невозможно уголовное дело заводить после того, как артист скажет то, что не понравится остальным », — говорит депутат.