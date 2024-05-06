Орбакайте изменила условия работы в России — она рвется в Кремль

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал мнение, что Кристине Орбакайте придется снизить цены и предоставлять скидки, чтобы начать вновь выступать в России. Его оценка шансов артистки возобновить творческую деятельность в стране составляет 50/50.

Есть вероятность того, что Орбакайте столкнется с трудностями при возобновлении концертной деятельности в России

Продюсеру сложно сказать, сможет ли Орбакайте успешно вернуться к выступлениям в России. Есть вероятность того, что она столкнется с трудностями, даже при участии в корпоративных мероприятиях, в связи с общественной обстановкой.

Певица и сейчас продолжает оставаться под пристальным вниманием общественности из-за своей позиции по отношению к Алле Пугачевой и жизни в США, но при этом активно рвется в Кремль и планирует там выступить уже 1 июня, пишет 7Дней ру.