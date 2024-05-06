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Дочь Шойгу показала кадры с подросшей 2-летней дочерью Миланой

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Дочь Шойгу показала кадры с подросшей 2-летней дочерью Миланой
Знаменитости
Источник фото: @ksenia_shoigu

Ксения Шойгу, дочь министра обороны, поделилась новым видео выступления своей 2-летней дочери Миланы в своем Телеграме. В записи она демонстрирует яркую мимику и выразительные брови, что вызвало восторг у матери и ее подписчиков. 

Экс-супруги воспитывают дочь вместе

Ксения ранее состояла в браке с Алексеем Столяровым. Пара объявила о разводе в 2023 году. Несмотря на это, экс-супруги поддерживают дружеские отношения, воспитывая дочь вместе. В интервью для шоу «вМесте» Алексей отметил, что они с Ксенией продолжают дружить и даже создавать совместные проекты.

Информационное агентство «Informing»

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