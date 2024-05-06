11-летняя звезда новых «Папиных дочек» Смирнова купила машину

Ева Смирнова, известная ролью в сериале «Папины дочки», поразила своих подписчиков, показав свой первый автомобиль бренда Geely, купленный ею всего в 11 лет. Актриса поделилась этой новостью в своих социальных сетях, подчеркнув, что это стало возможным благодаря ее истинному таланту.

Ева уже снялась в 31 проекте

Несмотря на молодой возраст, Ева уже снялась в 31 проекте, включая фильмы и сериалы, такие как «Чебурашка«, »Волшебный участок» и другие.

В настоящее время она активно участвует в съемках «Папиных дочек« и »Волшебного участка». Таким образом, Ева присоединилась к списку молодых знаменитостей, которые рано приобрели собственный автомобиль, в числе которых и блогер Милана Некрасова, купившая Mercedes-Benz Maybach в 15 лет.